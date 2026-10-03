Anche in campo cestistico femminile l’attesa è ormai terminata. Pochi giorni e inizierà, infatti, anche il campionato di Serie B Femminile di basket.

La partecipanti. L’esordio ufficiale è previsto nel fine settimana tra sabato 10 e domenica 11 ottobre. Iscritte al massimo torneo regionale saranno 9 formazioni, lo stesso numero della stagione passata: 4 rappresenteranno il Nord Sardegna, 5 dell’area meridionale. Ecco l’elenco: Fenix Sassari, Mercede Basket, Sap Alghero, Basket Su Planu, Dinamo Lab, Basket Settimo, Astro Cagliari, Elmas, Antonianum Quartu.

La formula. La stagione regolare del girone unico regionale si concluderà il 27 febbraio, dopo la disputa delle tradizionali gare di andata e ritorno. Al termine della regular season, le prime 8 giocheranno i playoff, con serie al meglio delle tre partite. La squadra ultima classificata al termine del girone di qualificazione, invece, retrocederà in Serie C Femminile. La vincente dei playoff si guadagnerà il diritto a disputare lo spareggio interregionale per giocarsi un posto nella prossima serie A/2. A gennaio, inoltre, la novità della “Coppa Sardegna”, trofeo che vedrà concorrere le prime 8 in classifica del girone di andata: tra il 28 e il 31 gennaio in programma quarti di finale, in casa delle prime 4, semifinali e finali, che si disputeranno in campo neutro.

L’esordio. Sabato 10 e domenica 11 la prima giornata di andata. Ecco il programma delle partite: Dinamo Lab-Su Planu, sabato 10/10, ore 18; Sap Alghero-Fenix Sassari, sabato 10/10, ore 19; Antonianum Quartu-Mercede Basket, sabato 10/10, ore 18.30; Astro Cagliari-Basket Settimo, domenica 11/10, ore 18. Riposa Dinamo Lab.

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