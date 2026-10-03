Bastano 5 minuti all'Atletico Uri per guadagnarsi il passaggio al secondo turno di Coppa Italia femminile. Le giallorosse allenate da Mario Desole, che avevano vinto all'andata per 1-0, segnano due reti e di fatto chiudono la porta a qualsiasi speranza della Women Torres.



Davvero imprevedibile la gara di ritorno giocata all'Acentro Stadium di Li Punti, a Sassari, non tanto per il risultato finale, quanto per lo svolgimento. Dopo appena due minuti incomprensione tra Bartolocci e il portiere Deiana, col difensore che di testa effettua un retropassaggio, ma coglie Deiana controtempo e realizza il più beffardo degli autogol.

Neppure il tempo di abbozzare una reazione che l'Atletico Uri raddoppia: al 5’ conclusione di Saba ribattuta dalla traversa e passa sui piedi di Miotto che da un metro ha il più facile degli appoggi. La Women Torres prova a reagire e nel secondo tempo sfortunata Picchirallo che angola bene il tiro ma la sfera impatta su un palo. Succede pochino sino alla fine e l'Uri festeggia il passaggio di turno.

© Riproduzione riservata