La Ferrini non sbaglia e si porta, almeno per una notte, in testa al girone A di Promozione. Nell'anticipo della quarta giornata la squadra cagliaritana espugna 2-0 il campo dell'Atletico Masainas con le reti di Riep e Podda e sale a quota 9, agganciando Arborea e Selargius, che però devono ancora giocare. È la reazione giusta dopo il ko di Arborea.. Si complica invece la classifica dell'Atletico Masainas, alla terza sconfitta in quattro gare e fermo a 3 punti.

Nel girone B è ancora più netto il successo dell'Ozierese, che travolge 4-0 il Bosa con la doppietta di Carta e le reti di Barracca e Foddai, e balza in testa da sola a quota 10. Supera così Montealma e Campanedda, ferme a 9 e attese domani dai loro impegni. Ancora imbattuta, la squadra di Ozieri sale a 13 gol fatti e diventa al momento il miglior attacco del girone, superando proprio il Montealma, fermo a 11. Secondo ko consecutivo per il Bosa, privo dello squalificato Fadda: dopo il 3-1 subito dal Montealma resta a 4 punti e, con 12 reti al passivo, ha la peggior difesa del girone insieme al Thiesi.

LE GARE DI DOMANI (ore 16)

Girone A: Antiochense-Arborea, Arbus-Vecchio Borgo Sant'Elia, Atletico Cagliari-Selargius, Castiadas-Cus Cagliari, Samugheo-Uta, Sant'Elena Quartu-Accademia Sulcitana, Tharros-Cannonau Jerzu Picchi.

Girone B: Buddusò-San Giorgio Perfugas, Fonni-Campanedda, Li Punti-Arzachena, Luogosanto-Coghinas, Macomerese-Castelsardo, Montealma-Macomer, Ovodda-Thiesi.

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