Con la sfilata nel lungomare di Golfo Aranci delle squadre partecipanti, ha preso il via ufficialmente ieri sera la terza edizione del Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci.

La manifestazione di calcio giovanile organizzata dalla Olbia 1905 Academy andrà in scena tra oggi e domani sui campi galluresi coinvolgendo centinaia di giovanissimi talenti Under 9, Under 11 e Under 13 provenienti da tutta Italia. Tra le società professionistiche che hanno aderito “big” del calibro di Juventus, Torino, Roma, Sassuolo, Lazio, Monza, Cagliari e Torres; completano il quadro Calangianus, Porto Rotondo, Budoni, Sant’Elena Quartu, Villasimius, Cos Sarrabus, Ilvamaddalena, Porta Romana, Buddusò, Cus Sassari, San Bonifacio, Nuova San Francesco, Sacra Famiglia Cagliari, Antas, Atletico Maddalena, Sant’Antonio Sassari, Club San Paolo, San Teodoro, Nettuno, Benetutti, Ichnos 3 Stelle, Tanca Marchesa, Futura Sales, Alghero, Chisola, Bruno Selleri, Atletico Olbia, quattro società corse da Ajaccio e, dulcis in fundo, l’Olbia Academy.

«Questo dev’essere un torneo all’insegna amicizia, una tre giorni di sport e divertimento. Lo dico anche ai genitori: dobbiamo essere un esempio per questi ragazzi», dice l’organizzatore Gianni Spanu, che annuncia per quest’anno un premio speciale: «Il Trofeo disciplina, che nasce in memoria di due nostri grandissimi amici che purtroppo ci hanno lasciato: Tonino Loverci e Stefano Panzolini».

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