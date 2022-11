Weekend di calcio regionale che torna a essere completo, dopo che nello scorso diverse partite dalla Promozione in giù sono state spostate a martedì per il giorno festivo. Sono sei gli anticipi al sabato fra Eccellenza (uno) e Promozione (cinque).

Eccellenza. Nel massimo campionato regionale sardo è in programma la tredicesima giornata, con turno di riposo per il San Teodoro. Si parte sabato alle 15 con l'anticipo Bosa-Tharros, che si gioca al Centro Federale di Sa Rodia (nonostante in casa sia la squadra dell'allenatore-giocatore Tore Carboni). Budoni e Latte Dolce sempre appaiate a pari punti (25) dopo i pareggi di domenica, i galluresi ospitano l'Iglesias che domenica ha riposato e i sassaresi l'Arbus al "Beata Vergine di Pompei". L'Ossese, terza a -3 dal duo di testa, riceve una Ferrini rimaneggiata per i tanti infortunati e che non vince da sette partite, la Villacidrese del capocannoniere Ryduan Palermo è sul campo del Li Punti ultimo e ancora a secco di vittorie. Le partite di domenica sono tutte alle 15, le altre sono Calangianus-Lanusei, Monastir-Ghilarza, Nuorese-Sant'Elena e l'interessante Taloro Gavoi-Carbonia.

Promozione. Sesta giornata, gli anticipi di sabato sono tutti alle 15 tranne Thiesi-Lanteri Sassari (Girone C) che inizierà alle 15.30. Il Girone A comincia con Gonnosfanadiga-Andromeda, coi padroni di casa (imbattuti) alla seconda di fila nel loro impianto in terra battuta dopo lo 0-0 col Villasimius e gli ospiti decimati per le squalifiche di Stefano Boi e Mirko Loi, espulsi nello 0-6 col Guspini e squalificati tre giornate. Domenica le due capoliste, Villasimius e Castiadas, giocano una in casa con l'Atletico Cagliari e l'altra a Carloforte con la Verde Isola, il Guspini terzo a -1 è al "Polese" in viale Marconi a Cagliari contro l'Asseminese. Nel Girone B anticipano Bittese-Atletico Bono e Terralba-Paulese, con l'Arborea capolista a punteggio pieno domenica in casa col Posada, nel C l'altra partita spostata è Bonorva-Stintino mentre il big match è domenica con Porto Torres-Tempio, seconda contro prima.

