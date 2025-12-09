È bagarre nella classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Dopo la tredicesima giornata d’andata, sono in quattro a guidare la graduatoria. Vittorio Attili dell’Ilvamaddalena e Joel Salvi Costa dell’Iglesias hanno messo a segno il loro settimo gol stagionale, raggiungendo così Ousmane Balde del Buddusò e Caio De Cenco, compagno di reparto di Attili.

A quota sei salgono Tomas Ezequiel Pavone e Andrea Porcheddu del Carbonia, decisivi nel successo importantissimo contro la Ferrini Cagliari. Restano fermi a sei anche Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Nicola Mereu (Lanusei).

Si portano invece a cinque reti Marco Caggiu della Nuorese – autore del gol vittoria contro il Tortolì – e Samuele Spano del Tempio, che aggancia così il compagno Bruno Lemiechevsky Melessi.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

7 RETI:

Ousmane Balde (3 rig.) — Buddusò

Joel Salvi Costa (1 rig.) — Iglesias

Vittorio Attili (1 rig.) — Ilvamaddalena

Caio De Cenco — Ilvamaddalena

6 RETI:

Tomas Ezequiel Pavone — Carbonia

Andrea Porcheddu (2 rig.) — Carbonia

Nicolas Martin Capellino — Iglesias

Nicola Mereu — Lanusei

5 RETI:

Marco Caggiu — Nuorese

Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) — Tempio

Samuele Spano — Tempio

4 RETI:

Alfredo Francisco Martins (1 rig.) — Lanusei

Diego Humberto Di Pietro — Ossese

Blas Dante Tapparello (1 rig.) — Ossese

Daniele Cannas — Villasimius

3 RETI:

Nicolas Ricci — Atletico Uri

Ablaye Faye — Buddusò

Leonardo Boi — Carbonia

Igor Caetano Trindade — Lanusei

Massimiliano Manca (1 rig.) — Nuorese

Lucas Siamparelli — Santa Teresa

Alessio D’Agostino (1 rig.) — Sant’Elena

Nicholas Navarrete (1 rig.) — Taloro Gavoi

Lorenzo Cocco (1 rig.) — Tortolì

Alessio Saba — Villasimius

