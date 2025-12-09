Eccellenza, che bagarre tra i bomber: in quattro al comandoIl punto sui migliori dopo 13 giornate di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È bagarre nella classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Dopo la tredicesima giornata d’andata, sono in quattro a guidare la graduatoria. Vittorio Attili dell’Ilvamaddalena e Joel Salvi Costa dell’Iglesias hanno messo a segno il loro settimo gol stagionale, raggiungendo così Ousmane Balde del Buddusò e Caio De Cenco, compagno di reparto di Attili.
A quota sei salgono Tomas Ezequiel Pavone e Andrea Porcheddu del Carbonia, decisivi nel successo importantissimo contro la Ferrini Cagliari. Restano fermi a sei anche Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Nicola Mereu (Lanusei).
Si portano invece a cinque reti Marco Caggiu della Nuorese – autore del gol vittoria contro il Tortolì – e Samuele Spano del Tempio, che aggancia così il compagno Bruno Lemiechevsky Melessi.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
7 RETI:
Ousmane Balde (3 rig.) — Buddusò
Joel Salvi Costa (1 rig.) — Iglesias
Vittorio Attili (1 rig.) — Ilvamaddalena
Caio De Cenco — Ilvamaddalena
6 RETI:
Tomas Ezequiel Pavone — Carbonia
Andrea Porcheddu (2 rig.) — Carbonia
Nicolas Martin Capellino — Iglesias
Nicola Mereu — Lanusei
5 RETI:
Marco Caggiu — Nuorese
Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) — Tempio
Samuele Spano — Tempio
4 RETI:
Alfredo Francisco Martins (1 rig.) — Lanusei
Diego Humberto Di Pietro — Ossese
Blas Dante Tapparello (1 rig.) — Ossese
Daniele Cannas — Villasimius
3 RETI:
Nicolas Ricci — Atletico Uri
Ablaye Faye — Buddusò
Leonardo Boi — Carbonia
Igor Caetano Trindade — Lanusei
Massimiliano Manca (1 rig.) — Nuorese
Lucas Siamparelli — Santa Teresa
Alessio D’Agostino (1 rig.) — Sant’Elena
Nicholas Navarrete (1 rig.) — Taloro Gavoi
Lorenzo Cocco (1 rig.) — Tortolì
Alessio Saba — Villasimius