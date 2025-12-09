Col successo ottenuto ieri a Tertenia contro il Real Monterotondo, la Cos Ogliastra Sarrabus si è portata a una sola lunghezza dalla zona playoff. A due turni dalla fine del girone di andata, la squadra di Francesco Loi, ha già fatto un bottino di 23 punti nel girone G della Serie D. I play off sono distanti appena un punto.

In casa gialloblù, però, prevale la cautela. La classifica è estremamente corta e la sestultima posizione - la prima in zona playout - dista appena sei punti. Un piazzamento attualmente occupato dall’Atletico Lodigiani, formazione laziale contro cui i sardi, nella passata stagione, persero proprio lo spareggio salvezza.

Nurchi e compagni stanno rendendo ben oltre le aspettative, soprattutto considerando che la notizia del ripescaggio dall’Eccellenza alla Serie D è arrivata soltanto a fine luglio. Tra le mura amiche la Cos ha centrato il quinto risultato utile consecutivo, conquistando tredici punti nelle ultime uscite casalinghe. Un altro segnale incoraggiante riguarda la fase difensiva: pur essendo al momento la squadra con la peggior retroguardia del torneo (29 reti subite), contro il Real Monterotondo è riuscita a mantenere la porta inviolata. Era accaduto solo in due precedenti occasioni: all’esordio contro il Latte Dolce e alla nona giornata contro la Palmese.

Un rapido confronto con i dati delle stagioni precedenti evidenzia i progressi compiuti: alla quindicesima giornata dell’annata 2024/2025 i gialloblù avevano totalizzato appena 10 punti, mentre nel campionato 2023/2024 - segnato da una brillante partenza - ne avevano raccolti 30. L’attuale quota rappresenta quindi un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione (+13), pur restando a distanza dalla migliore partenza degli ultimi anni (-7).

Ora mancano due gare al giro di boa. Nel prossimo turno la Costa Orientale Sarda ospiterà il Valmontone, quinta forza del campionato, avanti di un solo punto: un successo permetterebbe ai gialloblù di entrare in zona playoff. La chiusura dell’andata avverrà invece con il derby al “Bruno Nespoli” contro l’Olbia.

