Sedici podi per la squadra targata Fijlkam. Successi in tutte le categorie e grande partecipazione internazionale con la presenza della Corsica.

Prestazione straordinaria per l’Asd Club Gakko Assemini, che al 21° Trofeo Pro Telethon Karate, ospitato nel Palazzetto dello Sport di Ittiri, ha messo a segno una vera e propria prova di forza. Gli atleti della società asseminese, accompagnati dai tecnici federali Fijlkam, hanno brillato in ogni categoria, dal settore giovanile ai Master, confermando l’eccellente lavoro svolto nel vivaio.

I risultati nel dettaglio

Under 12

A inaugurare la giornata ci pensano i più giovani.

Loris Cuccu domina sia nel kata sia nel kumite delle cinture colorate maschili, centrando una doppietta d’oro.

Ottima prova anche per Adelaide Desogus, che conquista l’oro nel kata e l’argento nel kumite femminile.

Under 14

Nella categoria intermedia arrivano conferme e nuove sorprese.

Andrea Amorese si impone primo nel kata e sale sul terzo gradino del podio nel kumite (cinture blu-marroni).

Stesso percorso per Jacopo Sotgiu, primo nel kata e terzo nel kumite tra le cinture colorate maschili.

Completa il tris di medaglie giovanili Daniel Christian, argento nel kata e bronzo nel kumite.

Cadetti

Tra i cadetti si distingue Gioele Melis, che ottiene un prezioso secondo posto nel kumite (cintura marrone-nera), confermando una crescita costante.

Under 21

Nella categoria Under 21 i risultati sono di livello assoluto.

Barbara Serventi firma una doppia impresa, conquistando l’oro sia nel kumite -50 kg sia nel kumite -60 kg, entrambe categorie cinture nere.

Bronzo per Simone Garau nel kumite -60 kg.

Seniores

Tra i seniores protagonista Mattia Porcu, che sale sul gradino più alto del podio nel kumite +70 kg, imponendo la propria esperienza.

Master B

Chiude la rassegna il successo di Francesco Marongiu, primo nel kumite cinture nere maschile.

Un successo sportivo e umano

La società ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il valore della manifestazione non solo in termini sportivi, ma anche per l’obiettivo benefico del Pro Telethon, che ogni anno unisce atleti, famiglie e comunità.

