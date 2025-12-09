Karate, la squadra di Assemini fa incetta di medaglie al Trofeo Pro TelethonBen sedici in podi ottenuti, con successi in tutte le categorie
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sedici podi per la squadra targata Fijlkam. Successi in tutte le categorie e grande partecipazione internazionale con la presenza della Corsica.
Prestazione straordinaria per l’Asd Club Gakko Assemini, che al 21° Trofeo Pro Telethon Karate, ospitato nel Palazzetto dello Sport di Ittiri, ha messo a segno una vera e propria prova di forza. Gli atleti della società asseminese, accompagnati dai tecnici federali Fijlkam, hanno brillato in ogni categoria, dal settore giovanile ai Master, confermando l’eccellente lavoro svolto nel vivaio.
I risultati nel dettaglio
Under 12
A inaugurare la giornata ci pensano i più giovani.
Loris Cuccu domina sia nel kata sia nel kumite delle cinture colorate maschili, centrando una doppietta d’oro.
Ottima prova anche per Adelaide Desogus, che conquista l’oro nel kata e l’argento nel kumite femminile.
Under 14
Nella categoria intermedia arrivano conferme e nuove sorprese.
Andrea Amorese si impone primo nel kata e sale sul terzo gradino del podio nel kumite (cinture blu-marroni).
Stesso percorso per Jacopo Sotgiu, primo nel kata e terzo nel kumite tra le cinture colorate maschili.
Completa il tris di medaglie giovanili Daniel Christian, argento nel kata e bronzo nel kumite.
Cadetti
Tra i cadetti si distingue Gioele Melis, che ottiene un prezioso secondo posto nel kumite (cintura marrone-nera), confermando una crescita costante.
Under 21
Nella categoria Under 21 i risultati sono di livello assoluto.
Barbara Serventi firma una doppia impresa, conquistando l’oro sia nel kumite -50 kg sia nel kumite -60 kg, entrambe categorie cinture nere.
Bronzo per Simone Garau nel kumite -60 kg.
Seniores
Tra i seniores protagonista Mattia Porcu, che sale sul gradino più alto del podio nel kumite +70 kg, imponendo la propria esperienza.
Master B
Chiude la rassegna il successo di Francesco Marongiu, primo nel kumite cinture nere maschile.
Un successo sportivo e umano
La società ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il valore della manifestazione non solo in termini sportivi, ma anche per l’obiettivo benefico del Pro Telethon, che ogni anno unisce atleti, famiglie e comunità.