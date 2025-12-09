Marco Antonio Cappuccio e Tania Plaian hanno vinto il “Trofeo Città di Norbello”, il classico torneo che dal 2010, l’anno della prima edizione, viene disputato nel giorno dell’Immacolata nella Palestra Comunale di Via Azuni. Succedono nell’albo d’oro a Carlo Rossi e Gaia Monfardini, vincitori dell’edizione 2024. Cappuccio è attualmente tesserato con il TT Sassari, dopo tre stagioni a Norbello. La rumena Plaian gioca nel Quattro Mori dal 2020, è in fase di ripresa dopo un lungo infortunio.

Un torneo di importanza nazionale, classificato “Top 1” al quale hanno preso parte ventiquattro atleti e atlete, che hanno rappresentato tutte le società sarde a cui si sono aggiunti pongisti di sei società della penisola.

Prime sorprese nei gironi eliminatori disputati ieri mattina. Tra gli uomini c’è il forfait di Jeet Chandra (Marcozzi), fanno l’en plein con tre vittorie Cappuccio e Federico Vallino Costassa (Marcozzi) che usufruiscono del “bye” per accedere alle semifinali. Tra le donne si fermano Hana Matelova e Tan Wenling, entrambe del Norbello, mentre Gaia Monfardini (Sud Tirol) esce di scena con due sconfitte. Nel pomeriggio le fasi finali. Nel torneo maschile Spelbus e Palmieri battono Poma e Costantino Cappuccio e approdano in semifinale, ma fanno poca strada. In finale vanno Marco Antonio Cappuccio e Vallino Costassa. Quattro set e Cappuccio vince 3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-6), bissa così il successo del 2021 con la maglia della nazionale Under 21 insieme a Giordano.

Il cammino di Tania Plaian prosegue con il successo al quinto set sulla norbellese Anastasiia Kolish, e sulla sua compagna di squadra Ma Hengyu ancora al quinto. In finale trova l’altra atleta del Quattro Mori, Miriam Carnovale che ha battuto Sofia Ivanova e Ana Tofant. Plaian, già finalista nel 2023 e battuta da Nikoleta Stefanova, non concede tregua e vince in tre set. Il podio è tutto del Quattro Mori, che oggi affronta il Sud Tirol nell’anticipo della quinta giornata. Venerdì in Francia il debutto nella Champions League, a Metz affronterà le vicecampioni d’Europa.

© Riproduzione riservata