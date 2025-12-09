Nello scorso weekend è arrivata la prima sconfitta dello Shardana Basket nel girone B, al Nord, del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. La compagine sassarese mantiene sempre la testa della classifica. Nel girone A comanda Sennori. Al Sud, invece, sempre in vetta Cagliari Basket e Azzurra Oristano.

Sud. Prosegue, così, la corsa al comando della coppia Cagliari Basket-Azzurra Oristano. Decisive le vittorie in trasferta dell’ultimo turno. I cagliaritani espugnano l’ostico campo della Primavera Gonnosfanadiga per 40-63. Gli oristanesi, invece, si impongono a Iglesias per 61-67, al termine di una sfida combattuta.

Alle spalle, grande spettacolo l’ha offerto la sfida tra Carloforte e Serramanna, con la vittoria dei padroni di casa, dopo un tempo supplementare, per 82-80. Dopo l’equilibrio iniziale (18-17 al 10’), gli ospiti prendono il largo prima dell’intervallo (30-38 al 20’).

Vantaggio ridotto nel corso della terza frazione (42-45 al 30’), fino alla parità del 40’, a quota 68. Supplementare punto a punto, con i padroni di casa vittoriosi alla sirena finale. Nelle fila del Carloforte, da segnalare i 27 punti firmati da Baghino. Successo esterno, inoltre, del Condor Monserrato, sul campo dell’Antonianum Quartu, per 68-72. Ospiti trascinati dai 28 punti firmati da Locci. Infine, chiude il quadro delle gare la bella vittoria casalinga de La Casa del Sorriso, per 64-50, contro il Settimo e la netta vittoria del CUS Cagliari contro il Marrubiu (84-48).

Nord. Al via il girone di ritorno. Nel girone A il Sennori si impone contro Arzachena (68-58) e prosegue la sua corsa solitaria in testa alla classifica. Padroni di casa sempre avanti nel corso dei 40’ di gioco (+16 del 30’ sul 55-39), trascinati dai 21 punti segnati da Moscaritolo. Alle spalle, rispondono Mercede Alghero e Masters Sassari, che inseguono con 2 punti di ritardo (Sennori a 14, le inseguitrici a quota 12). Gli algheresi vincono contro l’Olimpia Olbia per 80-61; i sassaresi, invece, espugnano il parquet della Virtus Olbia per 61-79 (grazie anche ai 21 punti di Piras). Infine, secondo successo stagionale della Accademia Olmedo, per 83-72, contro la Nova Pallacanestro La Maddalena (top scorer della gara è Pirozzolo, dell’Olmedo, con 17 punti). Nel girone B la testa è sempre dello Shardana Basket che, però, incappa nella prima sconfitta stagionale, contro il Macomer 2.0 (58-76 il finale). Turno di colpi esterni, entrambi a Nuoro: sono quelli del Ghilarza, sul parquet della Pallacanestro Nuoro (60-89), e della Dinamo 2000, sul campo della Ichnos (55-90). Infine, vittoria casalinga del CMB Porto Torres, contro la S. Elene, per 75-46.

