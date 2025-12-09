Sono sempre Andrea Sanna (Terralba) e Marco Gianoli (Tharros), con nove reti, a comandare la classifica marcatori del girone A di Promozione dopo la 14esima giornata. A quota otto sale Angelo Marci del Guspini, autore del gol che ha sbloccato lo scontro al vertice poi vinto 2-1 contro il Castiadas, raggiungendo così Samuele Mastropietro del Vecchio Borgo Sant’Elia.

Balza invece a sette marcature Marco Atzeni dell’Arborea, decisivo con una doppietta contro la Baunese: il bomber gialloblù aggancia così Gianluca Reginato (Selargius) e Luca Muscas (Villacidrese). Doppietta anche per Marco Lonis della Tharros, che sale a sei reti. A pari quota Alberto Usai (Selargius) e Roberto Cappai (Villacidrese).

Nel girone B, i due sigilli contro il Tuttavista permettono a Domenico Saba (Bonorva) di salire a quattordici reti, agganciando in vetta Diego Barboza (Alghero). Resta a dodici Juan Vera Rubui (Macomerese), ora tallonato da Santiago Mateucci, salito a undici gol. Rimane invece fermo a quota dieci Gavino Molozzu dell’Atletico Bono.

GIRONE A

9 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros).

8 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

7 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Gianluca Reginato (Selargius); Luca Muscas (Villacidrese).

6 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Marco Lonis (1 rig.) (Tharros); Roberto Cappai (Villacidrese).

5 RETI: Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Lorenzo Camba (1 rig.) (Cus Cagliari); Ezequiel Cordoba (Guspini); Mattia Sardu (2 rig.) (Samugheo); Fabrizio Casu (Uta 2020); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

4 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Julian Marcos Miranda e Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Filippo Orrù (Tharros); Gino Noli (Tonara); Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 2020); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia).

GIRONE B

14 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero); Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva).

12 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).

11 RETI: Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

10 RETI: Gavino Molozzu (2 rig.) (Atl. Bono).

9 RETI: Edoardo Donati (Arzachena); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Victory Igene (Usinese).

8 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Antonio Mossa (Luogosanto).

7 RETI: Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas).

6 RETI: Claudio Fadda (1 rig.) e Sidi Cissè Kaba (Bosa); Nicolò Trenta (Campanedda); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Agustin Meli (Coghinas); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

5 RETI: Joel Baraye e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Nicola Sanna (Usinese).

