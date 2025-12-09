Nel campionato di Prima Categoria un en plein da applausi da parte di: Valledoria, Lauras e Badesi 09, rappresentanti galluresi del Girone D; fa da contraltare, nel Girone C, la delusione dell'Oschirese. I granata di Sannio, nel confronto del "Francesco Langiu" Sotgia, contro il Supramonte, con cui erano appaiati a quota 21, non sono riusciti a rendere fruttuoso il fattore campo.

I barbaricini hanno portato via i 3 punti, raggiungendo così al secondo posto il Fonni a quota 24, con soli 2 punti di distacco dalla capolista Macomer. L'Oschirese scivola al 3° posto con 21, ripensando alle occasioni non concretizzate, tra cui anche un calcio di rigore, ma fiducioso nel fatto che il tempo e la voglia di ritagliarsi un ruolo importante non mancano di certo.

Prima di analizzare le vittorie delle tre del raggruppamento D, c'è da segnalare che nello stesso non c'è più un solo "padrone assoluto", ma a comandare sono ora in 2: Lanteri ha infatti superato il Monte Alma nello scontro diretto di Sassari, e ora viaggiano a braccetto con 27. Distanziati di 5 troviamo i sassaresi della San Paolo (22), secondi, mentre con 19, appaiate, Valledoria e Sorso 1930, terze.

I valligiani, reduci dalla sconfitta di Sennori del precedente turno, si sono immediatamente ripresi superando in casa il Ploaghe. Con 17 ecco il Lauras, che ad Alghero bissa la vittoria di sette giorni fa, e ora punta diritto verso lidi sempre più tranquilli.

Anche il Badesi 09 riprende quota: la vittoria ad Ittiri porta gli uomini di Borrotzu ad occupare un tranquillo posto di centro classifica con 16 punti.

