La Fc Alghero affida a Tommaso Movilli la guida tecnica della squadra che disputa il girone D del campionato di Prima Categoria.

Il nuovo allenatore subentra ad Andrea Peana, al quale la società rivolge “un sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nel lavoro svolto fino a oggi”. Peana continuerà a far parte della squadra come giocatore, così come Michele Cherchi, che lascia l’incarico di vice.

La società punta a dare un segnale forte all’ambiente dopo l’ultima sconfitta, arrivata domenica scorsa contro il Badesi, in un momento particolarmente delicato della stagione, con i giallorossi, attualmente ultimi, che domenica, alle 15, ospiteranno i sassaresi della Lanteri al Pintore-Caddeo di Olmedo per la prima giornata di ritorno.

Il nuovo allenatore Movilli dichiara: “Sono soddisfatto per la fiducia che la Fc Alghero ha riposto in me. Sono consapevole delle difficoltà del momento, ma ho accolto questo incarico come un segnale positivo. Ci attende un periodo di intenso lavoro e sacrificio, nel quale sarà fondamentale comprendere le dinamiche del gruppo e valorizzare prima di tutto gli aspetti umani. Con il giusto spirito e la massima disponibilità da parte di tutti, sono convinto che la squadra possa sorprendere nel girone di ritorno”.

Il presidente Andrea Alessandrini chiosa: “Auguriamo buon lavoro a Tommaso Movilli, certi che il suo arrivo possa rappresentare un valore aggiunto e contribuire a rilanciare il percorso sportivo della FC Alghero in questa fase decisiva del campionato”.

