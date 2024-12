Va a Cristóbal Lorente, spagnolo di 28 anni, il titolo europeo dei pesi Piuma. Nella riunione di boxe organizzata ieri sera a Carbonia, che si è chiusa nella notte, il campione iberico ha ottenuto la sua ventesima vittoria in carriera superando il torinese Francesco Grandelli, nell’incontro principale andato in scena al Palazzetto dello Sport: 116-111, 116-111 e 115-113 il risultato ai punti. Un grande successo, per l’organizzazione della Bazooka Events di Luciano Abis, della Opi Since 82 della famiglia Cherchi e New Spartan’s Lab dell’ingegner Matta, col supporto della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo e il patrocinio dei comuni di Carbonia, Carloforte e Sant’Antioco.

Se il titolo è andato allo spagnolo Lorente, superando il pugile italiano, nella serata di Carbonia c’è stato anche spazio per cinque sardi. Patrick Cappai si conferma imbattuto, con un successo sul tanzaniano Tasha Mjuaji, Stefano Lai e Sebastiano Argiolas si sfidano fra di loro con un pareggio. Vittorie pure per il professionista “di casa” Lorenzo Fais, della Sulcis Boxe, contro il serbo Mladen Boljkovac (alla terza ripresa per abbandono dello sfidante) e Fabio Crobeddu, dell’Ap Sardegna, contro l’abruzzese Christofer Salvatore. Per Fais era l’esordio nei pesi gallo.

L’italiano Fabio Turchi, ex campione nazionale, si è invece imposto contro Viktar Chvarkou, bielorusso.

