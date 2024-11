Tra le sfide dello scorso weekend nel Girone A del torneo di Promozione, spicca la vittoria dell’Arborea 0-1 nel derby contro la Tharros. Decisivo un gol di Buba Darboe nei minuti finali della gara. Per gli oristanesi è la prima partita persa in stagione. «Una prima sconfitta che sapevamo sarebbe arrivata», afferma il vice-allenatore biancorosso, Davide Spiga. «È mancato qualcosa rispetto alle altre partite sotto il profilo della determinazione, concentrazione e convinzione, ma non ci abbattiamo, siamo tranquilli e pronti a ripartire in vista delle prossime partite». Nel prossimo turno i biancorossi andranno a far visita al Cus Cagliari.

Per i gialloblù, invece, 3 punti che permettono di abbandonare la zona playout e rilanciarsi in classifica. «Sono molto contento per la partita e per il risultato», commenta Nicola Battolu, allenatore dell’Arborea. «Di fronte c’erano i due migliori attacchi del girone e magari ci si aspettava qualcosa di più da un punto di vista spettacolare. Nel primo tempo, soprattutto all’inizio, meglio loro. Nel secondo abbiamo meritato la vittoria; prima del gol abbiamo avuto 3 occasioni a tu per tu col portiere, dove è stato bravo Manzato».

Tre punti che fanno bene in chiave classifica. «Vittoria importante», prosegue Battolu, «perché venivamo da un periodo non troppo felice a livello di risultati, anche se devo dire che le prestazioni sono sempre state all’altezza. Una vittoria che ora ci permetterà di lavorare in serenità e guardare la classifica con un po’ meno di apprensione». L'Arborea, domenica prossima, ospiterà il Castiadas.

