È tutto pronto: oggi iniziano la 34esima edizione della coppa Capodanno di calcio riservata alla categoria Giovanissimi e la 62esima edizione della storica coppa Santa Barbara per Allievi, il più antico torneo sardo per giovanili. Li ha organizzati la Figc delegazione Carbonia-Iglesias che, da stasera, ha disposto i calendari. Si terrà oggi a battesimo la coppa Capodanno con (girone A) Portoscuso-Carbonia che inizierà alle 17.30 (riposa il Cortoghiana). Domani mercoledì alle 18 tocca invece nel girone B a Giba Cullurgioni- Antas (riposa il Villamassargia), nel girone C alle 15.30 Iglesias-Karol (riposa il Gonnesa) e nel girone D giovedì alle 17.30 Carloforte-Nova Domus mentre alle 18.30 Bindua – Antiochense. Invece la coppa Santa Barbara decolla domani mercoledì 3 dicembre con Cortoghiana-Carloforte alle 17 nel girone A (riposa il Gonnesa), quindi nel raggruppamento B giovedì alle 17.30 Portoscuso- Carbonia (riposa l’Antiochense) e nel C giovedì alle 18 Giba –Iglesias mentre alle ore 15 Nova Domus- Astra. La finale della coppa Capodanno si terrà il 6 gennaio a Carloforte, mentre la finale della coppa Santa Barbara sarà il 28 dicembre allo stadio Zoboli di Carbonia. Previste anche quest’anno limitazioni a carico del Carbonia che disputa il campionato Allievi regionale A: sarà obbligato ad avere in campo sempre almeno 4 atleti nati nel 2010. Per l’Iglesias (fascia B regionale), la limitazione scende a due atleti nati nel 2010.

© Riproduzione riservata