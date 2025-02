Alle spalle dell’Oratorio Terralba, capolista del girone C di Terza categoria, ora c’è il Monterra che in un colpo solo ha scalzato Narboliese e Siamanna. Sabato scorso la squadra di Santu Lussurgiu ha piegato (1-4) la Virtus Villaurbana mentre Narboliese e Siamanna sono state sconfitte. Le reti dei rossoblù di Gian Luca Soru (doppietta), Gabriele Angotzi e Marco Dessì. La vetta è distante undici punti ma alla fine dei giochi mancano tredici incontri. Alla guida tecnica Angelo Puggioni reduce dal salto di categoria col Sorgono. «L’estate scorsa abbiamo riformato la prima squadra», esordisce il presidente, Nanni Soru, «dopo l’interruzione per covid. In quel periodo abbiamo proseguito l’attività con la scuola calcio, dai piccoli Amici sino agli Allievi, ad esclusione dei Giovanissimi. Nel frattempo, è stato anche realizzato il campo con il manto in sintetico. La nostra è una società tra le più anziane per affiliazione. Nasce nel 1977. Ci avviciniamo a festeggiare cinquant’anni di storia».

Nel 2013/2014 il Monterra ha anche sfiorato il salto in Promozione. Si classificò in terza posizione. La rosa attuale è molto giovane. «Un gruppo formato da ragazzi del posto e di Cuglieri, arrivati dopo il ritiro della propria squadra. L’età media è bassa. I capitani sono, nell’ordine, Antonio Arca, Diego Mazzei e Gian Luca Soru. Inoltre, i giovani lussurgesi Adriano Spanu e Gian Luca Soru, che hanno avuto esperienze in categorie superiori, hanno voluto sposare il nostro progetto nonostante richieste da parte di squadre più blasonate». Il cammino? «Dopo un avvio altalenante, dovuto al tempo necessario per l’amalgama, abbiamo ingranato cogliendo undici risultati utili consecutivi».

Al seguito della squadra tanti giovani tifosi e famiglie intere che hanno formato il gruppo “Animu… Monterra”. «Una soddisfazione immensa aver riportato il pubblico al campo». Il vice presidente è Gerolamo Pinna, dirigente storico come Soru ed entrambi ex giocatori. Fanno parte della società anche un gruppo di ragazzi.

Nel girone A, il Villaperuccio porta a cinque punti il vantaggio sul Teulada, bloccato (1-1) sul campo dell’Antas. La capolista ha piegato (4-1) il Nora Nuraminis. Nulla cambia al vertice nel girone B, con Mulino Becciu e Calcio Kalagonis che conquistano l’intera posta con Stella Azzurra e Muravera. Nel gruppo E, quindicesimo successo per il Monte Muros, corsaro (0-3) sul campo della Perfughese. Nel girone F, inarrestabile la corsa della Viddalbese che ha travolto (0-6) il Treselighes. Nel girone G, sempre un punto separa Atletico Tomi’s e Loiri che hanno raccolto i tre punti con Arzachena e Tre Monti.

© Riproduzione riservata