La Klass Sennori ingaggia la guardia ucraina NochovnyArrivato in Sardegna due anni fa grazie al progetto “Diritto a Canestro”, Nochovnyi è stato accolto dalla S.A.P. Alghero
Un rinforzo di prospettiva per la Klass Sennori. La formazione biancoverde, allenata da Gabriele Piras, ha inserito nel roster per il prossimo campionato di Serie B Interregionale la guardia ucraina Kostia Nochovnyi, classe 2008, 187 centimetri.
Arrivato in Sardegna due anni fa grazie al progetto “Diritto a Canestro”, Nochovnyi è stato accolto dalla S.A.P. Alghero, con cui ha compiuto le prime tappe del suo percorso di crescita. Nella scorsa stagione ha scelto di trasferirsi a Roma, per confrontarsi con il massimo livello giovanile nazionale, ottenendo buoni risultati e accumulando esperienza.
Per lui, quello in maglia Klass sarà il debutto tra i senior: un’occasione importante per misurarsi con avversari esperti e proseguire il proprio sviluppo tecnico e fisico. In parallelo, il giovane ucraino continuerà a disputare il campionato Under 19 con la S.A.P. Alghero, mantenendo saldo il legame con la società che lo ha lanciato.