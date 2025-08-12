La Nuorese ha riportato a casa Filippo Rosa, classe 2006, scuola Puri e Forti, di ruolo attaccante.

Lo scorso anno si è distinto in Promozione con la maglia del Tuttavista.

La società lo ha nuovamente chiamato in sede ed è già a disposizione dell'allenatore Bonomi. Un giovane che potrebbe tornare molto utile per la causa della Nuorese che punta ad un campionato di alta classifica.

© Riproduzione riservata