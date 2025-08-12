calcio
Eccellenza, la Nuorese si riprende l'attaccante Filippo RosaLo scorso anno si è distinto in Promozione con la maglia del Tuttavista
La Nuorese ha riportato a casa Filippo Rosa, classe 2006, scuola Puri e Forti, di ruolo attaccante.
Lo scorso anno si è distinto in Promozione con la maglia del Tuttavista.
La società lo ha nuovamente chiamato in sede ed è già a disposizione dell'allenatore Bonomi. Un giovane che potrebbe tornare molto utile per la causa della Nuorese che punta ad un campionato di alta classifica.
