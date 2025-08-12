Un Ferragosto senza pause per la Torres che sabato alle 21 ospiterà al "Vanni Sanna" il Livorno per il primo turno della Coppa Italia. L'amichevole di mercoledì a Castelsardo è una sorta di prova generale, anche se l'avversaria milita tre gradini sotto: l'Alghero è appena retrocessa in Promozione.

La squadra catalana, che ha iniziato la preparazione una settimana fa, ha chiamato il tecnico Mauro Giorico per cercare di tornare subito in Eccellenza.

La squadra sassarese è alla quarta amichevole e ha iniziato la preparazione quasi un mese fa, ma appare ancora indietro nell'amalgama tattico, come del resto è logico attendersi in una formazione che ha perso giocatori faro come Fischnaller e Guiebre e ha ringiovanito l'età media del roster di quasi 3 anni.

Il tecnico Pazienza si aspetta passi avanti ma soprattutto una mentalità decisamente più aggressiva e determinata in campo rispetto a quanto mostrato sabato scorso a Budoni, dove la Torres è stata sconfitta 3-2.

