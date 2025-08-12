Ousman Gomez è un nuovo giocatore del BudoniNelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Tempio, dove ha confermato le sue qualità offensive anche con la maglia dei galletti in Eccellenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ousman Gomez è un nuovo giocatore del Budoni in Serie D.
Arrivato in Sardegna con la Torres nel 2021 dalle giovanili del Genoa, Gomez in sei mesi a Sassari ha firmato 18 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie D.
Dopo la parentesi con la maglia dell'Ancona Lumignacco, ha giocato a Giugliano, conquistando la Serie C con 17 presenze e 3 assist tra i professionisti. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Tempio, dove ha confermato le sue qualità offensive anche con la maglia dei galletti in Eccellenza.