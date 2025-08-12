Ousman Gomez è un nuovo giocatore del Budoni in Serie D.

Arrivato in Sardegna con la Torres nel 2021 dalle giovanili del Genoa, Gomez in sei mesi a Sassari ha firmato 18 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie D.

Dopo la parentesi con la maglia dell'Ancona Lumignacco, ha giocato a Giugliano, conquistando la Serie C con 17 presenze e 3 assist tra i professionisti. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Tempio, dove ha confermato le sue qualità offensive anche con la maglia dei galletti in Eccellenza.

