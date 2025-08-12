L'Iglesias ha confermato il difensore Lorenzo Mechetti per il prossimo campionato di Eccellenza. Nato a Faenza, classe 1996, ha particolarmente convinto alla sua prima esperienza in rossoblù dimostrando tecnica e grinta. Da qui la decisione della società di rinnovargli il contratto per la nuova stagione che si annuncia particolarmente difficile in un campionato fatto di grossi nomi come Ilva, Uri, Ossese.

