Ragatzu, Biancu e Buschiazzo, ma anche Maspero, Furtado, Ascioti, Lucarelli, Marroni, Petrone, Islam e Anelli, e – ciliegina sulla torta – Staffa, che torna dopo la parentesi al Trastevere, durata meno di 6 mesi.

Sono queste le conferme più importanti della nuova Olbia, che ha presentato ieri l’allenatore, Giancarlo Favarin, che torna sulla panchina dei bianchi a distanza di 21 anni dalla prima volta, e si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D con l’incognita società, destinata – pare – a passare di mano in corso d’opera da SwissPro a un gruppo di imprenditori non meglio identificati, che si sarebbero già mossi per far partire la stagione.

Al di là dei conti dell’Olbia Calcio, da “sistemare” prima della staffetta ai vertici del club come prima delle condizioni affinché l’operazione vada in porto, preme organizzare la stagione sportiva, per la quale a Olbia con Favarin è arrivato Riccardo Pecchi, suo uomo di fiducia, che ricoprirà il ruolo di club manager e si occuperà anche di calciomercato.

La preparazione, che si svolgerà a Loiri, è iniziata ieri, e proseguirà senza sosta, dato il ritardo, in vista del primo impegno ufficiale: il debutto in Coppa Italia, in programma in trasferta il 31 agosto contro la vincente tra UniPomezia e Monastir.

«Lavoreremo anche a Ferragosto», assicura Pecchi mentre Favarin sottolinea l’importanza delle motivazioni dei giocatori che vestiranno quest’anno la maglia bianca. «Il girone è più tosto dell’anno scorso, e partiremo con 2 punti di penalizzazione in classifica», ricorda il tecnico pisano, che oltreché su “over” importanti potrà contare su una discreta pattuglia di “under”, dei quali fanno parte i talenti del vivaio Baltolu, Cassitta, Cubeddu, Marrazzo, Vacca e Zaru.

