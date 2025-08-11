Si rinforza la difesa del Budoni col nuovo innesto argentino: il centrale e all'occorrenza terzino sinistro, García Martinoli, la scorsa stagione all'Ilvamaddalena con 22 presenze.

Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Gimnasia La Plata, in patria ha vestito le maglie di Estudiantes RC e Sansinena, per un totale di 22 presenze, 2 gol e 2 assist nel Torneo Federal A, terza serie argentina.

La sua esperienza in Italia è invece con le maglie del Roma City e del Praia Tortora.

Néstor Martinoli ha scelto di rimanere in Sardegna ed è pronto a dare il suo contributo nella prossima stagione.

© Riproduzione riservata