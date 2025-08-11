Classe 1997, senegalese di nascita ma italiano di formazione, Joel Baraje giocherà anche la prossima stagione di Promozione con la maglia dell'Alghero. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, dove ha esordito in Serie B a soli 17 anni, ha poi guadagnato oltre 100 presenze con maglie importanti come Salernitana, Catania, Avellino, Padova e Virtus Entella. Arrivato ad Alghero tre stagioni fa, Joel è diventato una colonna della difesa grazie alla sua esperienza, solidità e carisma.

Un vero punto di riferimento in campo e fuori, pronto a guidare ancora una volta il reparto arretrato con la grinta di sempre.

