Il volto di Gigi Riva e la bandiera dei Quattro Mori. È quanto raffigurato nel quadro dal titolo "Dedicato a te, Rombo di Tuono" della pittrice Maria Grazia Spiga, che ieri è stato consegnato al figlio del Mito Nicola, attuale consigliere d'amministrazione del Cagliari Calcio, in una cerimonia che si è svolta in piazza Principato di Monaco a Calasetta. Un momento molto sentito, sia dall'artista sia dai tanti tifosi che hanno riempito la sala nel corso della serata.

Un'immagine del quadro "Dedicato a te, Rombo di Tuono" su Gigi Riva

Spiga, nata a Tuili e originaria di Calasetta, da anni vive e lavora a Cagliari: nella sala di piazza Principato di Monaco ha allestito la mostra "Tra una cala e un tramonto di seta". «È un sogno che si realizza», ha dichiarato. Il dipinto è stato realizzato lo scorso anno, per una mostra dedicata a Rombo di Tuono che si è tenuta a marzo 2024 a Quartucciu, e l'artista aveva avuto delle offerte di alto valore per venderlo. Ma la sua volontà era quella di donarlo direttamente alla famiglia Riva: così è stato, con la consegna a Nicola definita in accordo col Cagliari Calcio. «Per me è un grande onore aver creato un’opera dedicata a un uomo straordinario, portatore di grandi valori. Ed è un privilegio averla potuta consegnare di persona a suo figlio».

Nicola Riva e Maria Grazia Spiga scoprono il quadro dedicato a Gigi Riva

Il dipinto porta le firme di alcuni dei campioni del Cagliari degli anni Settanta: Mario Brugnera, Emanuele Gattelli, Adriano Reginato e Beppe Tomasini. «È lui», la soddisfazione di Nicola Riva nel momento in cui ha scoperto la tela assieme all'autrice e visto per la prima volta l'opera. «Io chiaramente Gigi non l'ho potuto conoscere da calciatore, ma l'ho fatto da padre. Questa immagine lo rappresenta perfettamente come espressività, come colore, come luce degli occhi e quant'altro».

Un momento della serata a Calasetta

L'evento è stato realizzato dalla Pro loco di Calasetta, con l'aiuto nell'organizzazione da parte di Gianni Rombi, e del locale Cagliari Fan Club "Da Riva a Pavoletti". Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a Nicola Riva e all'autrice, anche il presidente della Pro loco di Calasetta Luciano Manconi, il presidente del Cagliari Fan Club Chicco Mercenaro e Gianni Rombi. Tanti i tifosi presenti.

© Riproduzione riservata