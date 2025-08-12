Sport e scuola insieme. Affinché il percorso di studi dei ragazzi dell’Academy venga sempre al primo posto, l’Arzachena Academy Costa Smeralda e l’Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena si accordano per sviluppare progetti condivisi che coniughino sport, formazione e crescita personale.

L’intesa è stata formalizzata per i biancoverdi dal presidente Pasquale Cossu e dal responsabile del settore giovanile Federico Cossu, e, dall’altra parte, dal dirigente scolastico Antonello Pannella e dalla direttrice dei servizi generali e amministrativi Katiuscia Marante.

Le aree di collaborazione previste includono progetti educativi integrati, tornei e manifestazioni studentesche, incontri formativi con atleti, tecnici e professionisti del settore, attività di promozione turistica e territoriale, percorsi di orientamento professionale e stage e collaborazioni operative per gli studenti dell’Alberghiero in occasione di eventi sportivi organizzati dall’Academy.

“Questo accordo è la dimostrazione che scuola e sport possono camminare insieme, rafforzandosi a vicenda. Il nostro obiettivo è formare non solo atleti, ma cittadini consapevoli e preparati ad affrontare il futuro”, spiega il presidente dell’Arzachena. “L’accordo pone le basi per una collaborazione sinergica formidabile. In questa direzione”, gli fa eco Pannella, “si realizza uno dei nostri obiettivi primari: coniugare istruzione e sport, in un’ottica di resilienza e crescita”.

