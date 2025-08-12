Rivoluzione completata anche per quanto riguarda lo staff tecnico della Dinamo Women. Dopo la chiamata di Paolo Citrini come head coach al posto di Antonello Restivo, che ha guidato la squadra per cinque anni, ecco la nomina del nuovo vice allenatore: Pietro Carlini.

Classe 1965, sassarese, Carlini è uno dei tecnici isolani col curriculum più corposo. La sua carriera inizia nel 1990 con la guida dei settori giovanili e della Serie C del Sant’Orsola Sassari, con cui ottiene ottimi risultati. Nella stagione 1995/96 approda alla Dinamo Sassari in Serie A2 come assistente degli allenatori Contini e Michelini. Dopo una parentesi in Serie C1 a Oristano, torna al Sant’Orsola dal 1997 al 2001 in Serie B2, per poi guidare l’Esperia Cagliari in C1.

Il suo percorso prosegue con l’incarico di capo allenatore della Mercede Alghero in Serie A1 femminile. Nella stagione 2014/15, riporta il Sant’Orsola alla ribalta conquistando il titolo regionale di Serie C1 e centrando il terzo posto nello spareggio per la promozione in Serie B.

Altra new entry nello staff è quella del preparatore atletico Luca Bertolini, classe 2000, originario di Porto Torres. Cresciuto nel settore giovanile Dinamo, si è laureato in Scienze Motorie e ha completato con successo la formazione specifica per preparatori atletici.

A completare lo staff tecnico sarà Samuele Congiu, nel ruolo di video analyst.

© Riproduzione riservata