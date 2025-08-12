È uno dei più giovani del Monastir, tra i fuoriquota del 2007 in forza al gruppo guidato dall'allenatore Marcello Angheleddu. Ma per Federico Tuveri, il prossimo, sarà già il secondo anno in Serie D, visto che il campionato nazionale l’ha già giocato nella passata stagione con l’Atletico Uri e con 19 presenze, di cui diverse da titolare. È un centrocampista, che può ricoprire varie posizioni e che da mezzala ha disputato il maggior numero di partite. In biancoblù ritrova Abib Jah e Paolo Pisano, suoi compagni nell’ultimo anno a Uri.

Tuveri è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, con cui ha fatto sei anni fino all’Under-17. Poi metà stagione nel 2023-2024 al Pirri in Promozione, con il suo esordio in prima squadra: nella circostanza aveva anche giocato da avversario contro il Monastir.

«Ho ricevuto una chiamata dal mister Angheleddu: mi ha convinto subito, parlandomi del progetto. Darò il massimo – dice Tuveri – per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo anno e mezzo in prima squadra sono cresciuto tanto, mi sono abituato a un contesto diverso dalle giovanili. E rispetto a dodici mesi da ora ho più consapevolezza del campionato e dei miei mezzi».

