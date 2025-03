Mulinu Becciu e Calcio Kalagonis non sbagliano un colpo nel girone B di Terza categoria. Cagliaritani corsari a Burcei con la Burcerese, maresi vittoriosi in casa con la Polisportiva Santa Lucia.

Dopo una spettacolare rimonta (nove vittorie nelle ultime dieci partite), al terzo posto s’insedia la Stella Azzurra Guasila che ha battuto (6-2) il Muravera con marcature di Cordeddu (tripletta), Davide Porcu, Ghiani e Cocco.

«La società nasce il dieci agosto scorso dalla passione per il calcio e dall’amicizia di quindici soci fondatori», dice il presidente Antonino Schirru, «riscoprendo il nome, Stella Azzurra, della squadra fondata negli anni ’80, ispirato anche dalla fortunata coincidenza con la notte di San Lorenzo».

Oltre al presidente Schirru fanno parte del direttivo il vice Marcello Cirina, il direttore generale Salvatore Porcedda, il team manager Stefano Porru ed il direttore sportivo Davide Scano. La guida tecnica è affidata a Simone Sailis, affiancato da Daniele Marras.

«La rosa per il 99 per cento è composta da guasilesi o da ragazzi sposati e fidanzati a Guasila. Un gruppo coeso formato da veterani, tra cui Porcedda, Frau e Grosso e più giovani, come Cisci, Salah, Masili, Cordeddu, Davide Porcu e Ghiani. Fondamentale il supporto e affetto dei nostri tifosi e soprattutto delle nostre sostenitrici. Dietro le quinte – sottolinea Schirru – c’è l’intenso lavoro delle donne della Stella Azzurra: Luisa Annis e Valentina Masili, si occupano della parte burocratica, Marta Lai e Rebecca Locci della parte social, Sabrina Casti e Teresa Etzi della gestione del chiosco. Hanno un ruolo fondamentale fin dalla costituzione».

Gli spalti sono sempre pieni. «È motivo di orgoglio e di profonda gratitudine. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale, alla Sindaca Paola Casula e alla Giunta, che fin da subito hanno garantito supporto». L’obiettivo? «Stiamo ponendo delle basi solide e vogliamo far crescere i più giovani in un ambiente sportivo sano e appassionato. Lottiamo per il secondo posto ed entro cinque anni puntiamo a raggiungere la Prima categoria. Siamo vicini alla nostra comunità - chiude – contribuendo ad iniziative fuori dal campo, in occasioni importanti per il paese, come per esempio durante l’evento di Saboris Antigus con il nostro stand promozionale».

Nel girone A, Il Villaperuccio ha espugnato il campo del Siliqua e conserva 5 punti di vantaggio sul Teulada che ha piegato l’Is Urigus. Nel girone C, l’Oratorio Terralba inciampa sul campo della Strovina, non ne approfitta il Monterra bloccato dal Pabillonis e sorpassato in seconda posizione dalla Narboliese. Nel gruppo E, continua il viaggio verso la Seconda del Monte Muros che ha superato l’ostico Real Pozzo. Nel girone F, viaggia a gonfie vele la Viddalbese. Nel girone G, altri tre punti per Atletico Tomi’s e Loiri, in classifica sempre divise da una lunghezza.

