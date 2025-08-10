Come nella passata stagione, la Serie D (girone G) prenderà il via con due derby sardi. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti ieri pomeriggio i calendari della Quarta Serie. Si parte domenica 7 settembre con fischio d’inizio alle ore 15.

Le cinque compagini isolane sono state inserite nel girone G, insieme a quattro formazioni campane e nove laziali. All’esordio sono in programma Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra-Sassari Latte Dolce, Budoni-Monastir e Albalonga-Olbia. Completano la prima giornata Cassino-Ischia, Montespaccato-Scafatese, Nocerina-Trastevere, Palmese-Anzio, Real Monterotondo-Flaminia Civita Castellana e Valmontone-Atletico Lodigiani.

La stagione regolare prevede 34 giornate, con chiusura fissata per il 3 maggio 2026. È prevista una sosta invernale che dividerà il girone d’andata (dal 7 settembre al 21 dicembre) da quello di ritorno (dal 4 gennaio al 3 maggio). Dal 9 al 21 marzo 2025 si terrà una seconda pausa per consentire gli impegni della rappresentativa di categoria alla Viareggio Cup.

Due i turni infrasettimanali previsti: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, quando si disputerà la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali. Definiti anche gli orari ufficiali: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle 14:30 e dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) si tornerà alle 15

A rappresentare il Sud Sardegna ci saranno due squadre: la ripescata Costa Orientale Sarda, alla sua settima stagione in Serie D (le prime tre disputate con il nome Muravera), e la neopromossa Monastir. Dal Nord Sardegna, invece, Olbia, Latte Dolce e l’altra neopromossa Budoni.

Nessun derby in programma nella seconda giornata, prevista per il 14 settembre. Il tabellone propone: Atletico Lodigiani-Costa Orientale Sarda (i laziali avevano battuto i gialloblù nel playout salvezza della scorsa stagione), Ischia-Budoni, Monastir-Montespaccato (storico esordio casalingo in D per la formazione allenata da Marcello Angheleddu), Olbia-Valmontone e Latte Dolce-Real Monterotondo.

Nella terza giornata, in programma il 21 settembre, si giocheranno Atletico Lodigiani-Latte Dolce, Costa Orientale Sarda-Ischia, Palmese-Olbia, Budoni-Trastevere e Real Monterotondo-Monastir.

Derby isolani protagonisti anche in altre giornate: 6ª giornata (5 ottobre): Monastir-Costa Orientale Sarda e Olbia-Latte Dolce, 7ª giornata (12 ottobre): Latte Dolce-Monastir, 9ª giornata (26 ottobre): Budoni-Olbia, 12ª giornata (16 novembre): Olbia-Monastir, 14ª giornata (30 novembre): Budoni-Costa Orientale Sarda, 17ª e ultima di andata (21 dicembre): Olbia-Costa Orientale Sarda e Latte Dolce-Budoni.

Capitolo Coppa Italia di Serie D: il via è fissato per il 24 agosto con il turno preliminare. Le gare in programma sono UniPomezia-Monastir e Budoni-Costa Orientale Sarda. Latte Dolce e Olbia entreranno in gioco nel primo turno, il 31 agosto.

