L'Atletico di Masainas mette a segno colpi importanti di mercato andando a pescare rinforzi di qualità in Sudamerica.

Il club sulcitano retrocesso dalla Promozione, ma ben intenzionato a dominare il prossimo campionato di Prima categoria, ha dato il benvenuto a Lautaro Carsetti, difensore argentino classe 1998. Giocatore tenace e ritenuto affidabile, Lautaro Carsetti arriva per dare solidità al reparto arretrato.

Da lui il nuovo tecnico Fabio Tinti si aspetta esperienza e determinazione. Ma il Masainas annuncia l’arrivo di Federico Sosa, attaccante argentino classe 2002. Centravanti rapido e tecnico, ha un bagaglio di talento e voglia di segnare. È cresciuto calcisticamente in Argentina.

