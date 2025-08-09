In Promozione, l’Alghero annuncia l’arrivo di Alessio Fadda (1999), ex Atletico Uri e conferma il capitano Stefano Mereu.

La ripescata Freccia Parte Montis, del confermato Giancarlo Boi, tessera il fuoriquota Mattia Vargiu (2006) e il difensore Andrea Mereu (2003), ex Tharros.

Il Tonara ingaggia Andrea Chessa (1995) e Hamid Hadjali (2004). La Tharros rinnova il contratto a Nicola e Filippo Orrù.

