promozione
09 agosto 2025 alle 21:52
L’Alghero conferma capitan Mereu e ingaggia FaddaI giallorossi di Mauro Giorico puntano a un campionato da protagonisti, dopo la retrocessione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In Promozione, l’Alghero annuncia l’arrivo di Alessio Fadda (1999), ex Atletico Uri e conferma il capitano Stefano Mereu.
La ripescata Freccia Parte Montis, del confermato Giancarlo Boi, tessera il fuoriquota Mattia Vargiu (2006) e il difensore Andrea Mereu (2003), ex Tharros.
Il Tonara ingaggia Andrea Chessa (1995) e Hamid Hadjali (2004). La Tharros rinnova il contratto a Nicola e Filippo Orrù.
© Riproduzione riservata