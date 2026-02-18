Sugli scudi la capolista Alghero, che travolge la Macomerese con un netto 6-1. Protagonista assoluto Barboza, autore di una tripletta, a cui si aggiungono la doppietta di Virdis e il gol di Scognamillo. Per gli ospiti rete della bandiera firmata Pinto. Una prova di forza che rilancia le ambizioni dei catalani.

Colpo esterno del Bonorva, che passa sul campo della Santa Giusta Perfugas per 1-0 grazie al rigore trasformato da Saba. Vittoria in trasferta anche per il Coghinas, che espugna Stintino 3-1 contro lo Stintino: decisiva la doppietta di Garcia e il gol di Meli, oltre a un’autorete dei padroni di casa.

Vittoria di misura per l’Atletico Bono, che supera 1-0 il Castelsardo grazie alla rete di Fedorovics. Successo convincente anche per il Ghilarza, che batte 4-1 la Campanedda con i gol di Doumbia, Nieddu e la doppietta di Libonatti; per gli ospiti a segno Barzaghi. Tra le mura amiche sorride il Thiesi, che supera 2-0 il Bosa con le firme di Budroni e Figueiras. Pareggio a reti bianche (0-0) tra Li Punti e Arzachena. In corso Tuttavista-Ozierese e Usinese-Luogosanto.

© Riproduzione riservata