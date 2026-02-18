Si ferma sul più bello il cammino dell’Iglesias nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Al Centro Sportivo Don Orione di Roma, casa della Boreale, i rossoblù impattano 1-1 nella gara di ritorno ma non riescono a completare la rimonta dopo il 2-1 subito all’andata al Monteponi. A festeggiare il pass per i quarti di finale sono così i laziali.

Eppure l’approccio della formazione sarda era stato quello giusto. Serviva una prova di carattere e l’Iglesias ha risposto presente, giocando un primo tempo intenso e determinato. Dopo una fase iniziale di studio, i rossoblù hanno preso campo e fiducia, trovando il meritato vantaggio al 43’: sugli sviluppi di un’azione insistita, è Capellino a trovare lo spiraglio giusto e a battere il portiere capitolino, facendo esplodere di gioia la panchina ospite.

Nella ripresa, però, la Boreale ha alzato il baricentro alla ricerca del gol che avrebbe rimesso la sfida sui binari favorevoli. La pressione dei padroni di casa si è concretizzata con la rete di De Vicenzi, abile a sfruttare un’occasione in area e a firmare l’1-1 che ha gelato le speranze iglesienti.

Nel finale l’Iglesias ha provato a riversarsi in avanti con generosità, ma la difesa romana ha retto l’urto senza concedere spazi decisivi. Dopo il triplice fischio, è la Boreale a poter esultare per l’accesso ai quarti, mentre ai rossoblù resta il rammarico per un’impresa solo sfiorata.

Nonostante l’eliminazione, la squadra ha dimostrato carattere e compattezza in un confronto difficile, lottando fino all’ultimo minuto. Un segnale importante in vista dei prossimi impegni stagionali, con la consapevolezza di aver onorato la competizione nazionale con orgoglio e determinazione.

© Riproduzione riservata