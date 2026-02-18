Il nuovo presidente del Carbonia Calcio, Andrea Meloni, ha preannunciato le dimissioni. I soci del Carbonia, club che milita nel campionato di Eccellenza, sono stati chiamati in prima convocazione il 20 febbraio e poi in seconda convocazione il 22 febbraio allo stadio comunale Zoboli per discutere due basilari punti all'ordine del giorno. Il primo riguarda le dimissioni del presidente Andrea Meloni, il secondo l'elezione di tre componenti del consiglio direttivo.

Sono previste candidature che potranno essere presentate direttamente nella seduta.

Meloni era alla guida del Carbonia dalla scorsa estate. È succeduto a Stefano Canu, che era in carica da cinque anni.

