Un’altra prestazione da applausi per gli atleti azzurri ai Giochi invernali di Milano-Cortina.

La staffetta femminile di short track (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel) ha conquistato l’argento nella finale dei 3000 metri. L’oro è andato alle coreane, terzo posto e bronzo per il team canadese.

Uno splendido podio per le azzurre, ottenuto sotto gli occhi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni giunta alla Skating Ice Arena di Milano per la finale, con anche una ciliegina sulla torta: con questo argento Arianna Fontana raggiunge 14 medaglie ai Giochi, superando il record di 13 dello schermidore Edoardo Mangiarotti e diventando così l’atleta italiana più vincente di sempre alle Olimpiadi.

Nello short track maschile delusione invece per Pietro Sighel, rimasto fuori dalla finale dei 500 dopo un contatto. L’azzurro ha chiuso con l’ultimo tempo, con il giudice che non ha assegnato alcuna penalità all’avversario, suscitando “boo” e malumori tra il pubblico dell’Arena milanese.

