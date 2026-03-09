Fermi i massimi campionati per i concomitanti tornei internazionali del circuito WTT, vanno avanti i campionati di serie A2 dove ieri sono state impegnate nove formazioni sarde, due maschili e sette femminili.

Serie A2 maschile

Il Quattro Mori vincendo 4-1 a Vicenza continua la rincorsa al primo posto, il Norbello vittorioso per 4-0 a Mazzano è matematicamente salvo.

Quattro Mori resta a un punto dalla capolista Reggio Emilia, a Vicenza è andato a segno l’intero quartetto, Martinalli e Poma su Moro, Bhanja e Kuznetsov su Pavan. Il punto del Vicenza è di Baciocchi su Poma. Tutto facile per il Norbello contro il TT Marco Polo ultimo in classifica, a cui ha lasciato un solo set. Due punti di Galvano, uno di Vilchez ancora imbattuto, e uno di Simon, in quattro set su Marchese.

Serie A2 femminile

Sono ancora una volta le squadre sarde in evidenza dopo il quinto e ultimo concentramento. Il Norbello Blu ha vinto il girone B, Muravera “B” ha dominato il girone C, il TT Sassari ha concluso il girone D al primo posto insieme al Molfetta. Solo il Muravera potrebbe acquisire il diritto di disputare i playoff in caso di retrocessione della squadra di A1, oggi ultima. Rischio di retrocessione che non corrono TT Sassari e Norbello.

Il Norbello Blu (Paredes, Ivanova, Atoyan, Morri) a Torino ha battuto 4-1 il Varese e pareggiato 3-3 con il Quattro Mori.

Due vittorie per 4-1 a Forlì per il Muravera “B” (Cristobal, Rodrigues, Sanchi, Cavalli), contro Carrara ed Eureka Roma. A Norbello si sono giocate le gare del girone D, con due vittorie il TT Sassari (Caragea, Tomanowska, Pinna, Bressan) ha sorpassato il Norbello Giallo ed affiancato il Molfetta al primo posto. Il Norbello Guilcer, penultimo, disputerà i playout. Le probabili partecipanti ai playoff sono Vallecamonica, TT Torino, Muravera e Molfetta, che si contenderanno due posti per la promozione in serie A1.

Serie A1

Sono cinque le partite in programma mercoledì, in un affollato turno infrasettimanale. Spicca in serie A1 maschile, per la quinta giornata di ritorno, il derby del Palatennistavolo tra Marcozzi e TT Sassari. Cagliaritani al momento fuori dai playoff, i campioni d’Italia in testa alla classifica. Nella Palestra Cuccu il Muravera ospita il Carrara e tenta di staccare definitivamente il pass per i playoff.

Terza di ritorno in A1 femminile, con il derby TT Sassari-Quattro Mori. A Muravera è di scena l’imbattuta capolista Castelgoffredo, in trasferta a Bolzano il Norbello contro il Sud Tirol.

© Riproduzione riservata