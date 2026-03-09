Arturo Maltoni, il 15enne boxeur di Porto Torres, conquista la medaglia d’argento al torneo nazionale dedicato alla memoria del maestro di boxe turritano Alberto Mura. La manifestazione, organizzata dalla Federazione pugilistica italiana, si è svolta nel fine settimana appena concluso a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Sul ring oltre 200 atleti selezionati da tutta Italia nelle categorie Under 15 e Under 17. Dalla Sardegna sono stati selezionati 3 atleti: Giovanni Mereu della University Cagliari, Luca Puggioni della No Academy di Sassari ed infine Arturo Maltoni della Se.Sa Boxing di Porto Torres. Nonostante il ristretto numero di atleti sardi, la squadra si è distinta per i risultati, con Mereu che ha conquistato la medaglia d'oro, mentre Puggioni e Maltoni hanno portato a casa la medaglia d’argento.

Il pugile turritano vincitore dell'edizione 2025, unico rappresentante della città di Porto Torres, città natale di Alberto Mura, si è presentato nella nuova categoria di peso 52kg, dove ha saputo distinguersi con due vittorie di cui una per abbandono al primo round nel match di apertura, e poi una sconfitta sul filo del rasoio con il punteggio di 3 a 2 sancito dai 5 giudici a bordo ring.

«Grande soddisfazione per il direttivo Se.Sa Boxing, che ha avuto l'onore di rappresentare la città di Porto Torres al prestigioso torneo nazionale e soprattutto aver avviato il 2026 proprio come aveva concluso il 2025, con un medagliere ricco ed i propri atleti distinguersi nel panorama pugilistico Nazionale», hanno dichiarato i dirigenti.

© Riproduzione riservata