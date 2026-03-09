Domenica 8 marzo vittoria solamente per una delle 5 rappresentanti della Gallura nel campionato di Eccellenza: il Santa Teresa. Pari invece tra Calangianus e Tempio, nella “Stragallurese del Limbara”.

Non c'è stata invece alcuna festa sia per l'Ilvamaddalena sia per il Buddusò, entrambe sconfitte.

Per i teresini i salutari 3 punti sono stati ottenuti nella trasferta di Lanusei, che anche in questa occasione ha dimostrato di non attraversare i dei suoi migliori momenti.

Il sempre avvincente Derby del Limbara è terminato come detto con un salomonico pareggio, che però non ha accontentato nessuna delle due squadre. Palpabile la delusione soprattutto in casa tempiese, tanto che non si possono escludere delle novità nelle prossime ore. Delusione, anche se notevolmente più contenuta, anche in casa giallorossa. Alla soddisfazione per essere riusciti a fermare un'altra big, si è contrapposto il rammarico per non avere concretizzato, complice la sfortuna, alcune palle gol.

L’Ilvamaddalena, nonostante la sconfitta, rimane al terzo posto. La "pirata" dell'isola è stata la squadra del Gavoi: quel Taloro che, come più volte evidenziato, appena fiuta il pericolo, sia in casa che in trasferta, e indipendentemente da chi si trova al timone, fa leva sul suo prezioso Dna.

Sulla sconfitta del Buddusò, e qui si chiude la carrellata, ha avuto un ruolo determinante la sete di successo della corazzata Ossese, che a detta di tanti osservatori sarà per tutti difficile fermare. La posizione dell'undici di Terrosu è evidente che sia delicata, ma non disperata. Come si dice in questi casi serviranno calma e gesso.

© Riproduzione riservata