Ancora uno stop, che somiglia tantissimo a un modo per prendere tempo: è stata ancora una volta rinviata, stavolta a data da destinarsi, l'assemblea dei soci che era prevista per questa sera. Il presidente dimissionario Andrea Meloni, in carica dalla scorsa estate, si sarebbe dovuto incontrare con il consiglio direttivo per discutere della volontà annunciata di rinunciare all'incarico per motivi anche legati a questioni di salute. E proprio i problemi di salute avrebbero infine finito per determinare oggi il forfait di altri soci che hanno comunicato l'impossibilità di partecipare questa sera all'incontro allo stadio Zoboli.

Una prima volta era stato convocato per il 20 febbraio, poi il 22 di febbraio. La prossima seduta è stata dilazionata a una data che non è stata comunicata. Non è da escludere che nel frattempo si possa trovare una soluzione addirittura alternativa alle dimissioni, annunciate ma non formalizzate, del presidente.

