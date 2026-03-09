E' sicuramente una delle sue migliori stagioni. La Cos gioca bene, fa punti e classifica in una stagione che si può ben dire, ha del miracoloso, se consideriamo che la squadra è stata ripescata dall'Eccellenza dopo l'amara retrocessione dell'ultimo campionato. Una squadra costruita col campionato quasi alle porte con acquisti che si sono rilevati quasi tutti vincenti. L'allenatore Francesco Loi e il suo staff hanno fatto il resto modellando in poche settimane la squadra che oggi occupa un'ottima posizione in classifica con tantissimi giovani sempre in campo. La Costa Orientale Sarda si avvicina alle ultime sfide della stagione con entusiasmo e fiducia, dopo un percorso finora positivo. «Un bilancio migliore rispetto alla passata annata», sottolinea il segretario della Cos, Franco Palleschi.

Nonostante un periodo complicato segnato da numerosi infortuni – circa una decina di giocatori fuori – la squadra ha dimostrato carattere e continuità. «L’inizio del girone di ritorno non è stato esaltante per qualche punto lasciato per strada, ma ad eccezione della doppia sfida con la corazzata Scafatese e della partita casalinga con il Monastir, abbiamo sempre giocato bene. Il turno di riposo ha permesso di recuperare alcuni elementi chiave. Contiamo di avere presto la rosa al completo, fatta eccezione per Arboleda, operato al ginocchio».

Le ultime tre partite hanno rilanciato la Cos: sette punti conquistati che hanno permesso di abbandonare la zona calda e avvicinarsi alla corsa playoff. «Contro Trastevere e Anzio abbiamo dato prova di grande maturità. Positivo anche il punto conquistato a Palmese, su un campo sempre ostico e in uno scontro diretto», evidenzia Palleschi.

La classifica resta molto corta, ma la squadra è pronta a lottare. «Siamo a tre punti dalla zona playoff e a quattro da quella playout. Dalla settima alla quattordicesima posizione otto squadre sono racchiuse in soli cinque punti. Basta poco per salire o scendere. E’ fondamentale mantenere la concentrazione».

Il prossimo impegno sarà contro l’Albalonga a Tertenia, una sfida che Palleschi definisce <difficile ma in casa dovremo assolutamente fare risultato>.

Intanto la società riceverà il premio per il terzo posto nella classifica del progetto “Giovani D Valore” 2025-26 al termine del girone di andata. «Una grande soddisfazione, un riconoscimento concreto per la nostra politica giovanile e per il lavoro svolto dal vivaio», conclude Palleschi.

