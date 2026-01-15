Il miracolo non c’è stato, il Quattro Mori è stato battuto 3-0 dal TT Metz nella penultima partita del secondo turno della Champions League femminile. Al Palatennistavolo la squadra francese vicecampione d’Europa ha vinto il quarto incontro del girone B restando a punteggio pieno e, come da pronostico, qualificandosi ai quarti di finale. Traguardo ancora possibile per il Quattro Mori del coach Stefano Curcio, che domenica sarà in Polonia per l’ultima partita contro la Politechnika Szerzow, già battuta a Cagliari.

Il TT Metz è giunto a Cagliari senza l’egiziana Hana Goda, numero 23 del mondo. Con Charlotte Lutz (61) e Adina Diaconu (95) il coach Molin ha schierato la lussemburghese Sarah De Nutte (108). Nel Quattro Mori assente Abraamian, confermate Tania Plaian, Ma Hengyu e Miriam Carnovale.

Derby rumeno nella prima partita dominato da Diaconu in tre set, nonostante il ritmo veloce Plaian ha patito la solidità dell’avversaria.

Tre set sono sufficienti anche per Lutz nella sfida con Ma Hengyu che ha provato ad arginare la francese nel secondo set, trascinandolo ai vantaggi annullando tre set point.

Tra Carnovale e De Nutte la partita è stata equilibrata e incerta. L’atleta del Quattro Mori ha vinto il primo set ma ha perso con il minimo scarto i successivi tre, due dei quali 12-10 e un set point nel secondo. E’ stata acanti anche nel quarto, ma sul 9-7 De Nutte ha piazzato un break di 4-0 chiudendo la partita.

© Riproduzione riservata