Al via domenica 10 maggio i playoff e i playout di Serie D. Due le squadre sarde impegnate. Per il playoff si gioca alle 15 Monastir-Flaminia. Per il playout Ischia-Olbia. In questo girone (G), è stata già promossa la Scafatese c he ha dominato staccando di 27 punti la Trastevere,seconda della classe. Sono già retrocesse in Eccellenza Cassino e Montespaccato.

Il Monastir quindi attende la visita dei laziali del Flaminia che hanno chiuso il campionato rispettivamente al terzo posto con 53 punti e al quarto con 51.

L'altro playoff in programma è Trastevere-Albalonga, seconda e quinta a fine campionato. In palio punti pesanti. I playoff possono regalare anche la Serie C. I playout la salvezza. Difficile fare pronostici.

Il Monastir ha giocato un grandissimo campionato, terminando in grande forma atletica. Come il Flaminia: le due squadre si sono lasciate alle spalle diverse super favorite a inizio stagione come Valmontone e Nocerina. A Monastir è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

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