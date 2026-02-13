La gara di Promozione, girone A, fra l'Uta e il Tonara prevista per domani in anticipo, non si gioca. Lo ha fatto sapere la società con un comunicato dove si legge che «in attesa del comunicato ufficiale della Federazione, preso atto dell’ordinanza del Comune di Uta che vieta lo svolgimento di attività sportive all’aperto sino a domenica 15 febbraio, la società comunica che la gara casalinga del campionato di Promozione in programma domani sabato 14 contro il Tonara è annullata. Annullata anche la gara casalinga della categoria Allievi in programma domenica 15 contro La Salle Calcio. Restiamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti per eventuali recuperi e nuove comunicazioni ufficiali».

