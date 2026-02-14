Giocheranno tutte questo pomeriggio le formazioni oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione Regionale di calcio.

Tutto il girone A anticipa questo pomeriggio. Impegno casalingo, alle 15, per il Terralba F. Bellu che dovrà riscattare il passo falso di domenica scorsa (2-1 in casa dell’Atletico Cagliari) per rimettere nel mirino la prima posizione, distante 3 punti (Guspini comanda con 52 punti, Terralba terzo a 49). L’undici allenato da Daniele Porcu se la vedrà contro la Baunese, squadra impegnata nella lotta salvezza. In casa anche la Tharros, sempre alle 15, proprio con l’Atletico Cagliari. Per i biancorossi lo stesso discorso fatto per i terralbesi: c’è da riscattare la sconfitta esterna contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (2-1) per rilanciare le ambizioni in chiave playoff. Alle 15 giocherà anche la Freccia Parte Montis, che ospita, in un incastro di sfide che coinvolgono le oristanesi, il Vecchio Borgo Sant’Elia. Mogoresi reduci dalla sconfitta sul campo del Selargius (1-0), in ultima posizione, ma in buona condizione e con la zona playout distante solamente 4 punti (Freccia ha 16 punti, i playout sono a quota 20). Esordio di fuoco, invece, per Maurizio Firinu sulla panchina dell’Arborea. La compagine gialloblu, infatti, sarà ospite della capolista Guspini. Arborea che punta a fare punti per rimanere a contatto con le prime 5 posizioni che valgono la fase playoff. Infine, alle 18.30, chiuderà il quadro del girone la sfida tra CUS Cagliari e Samugheo. Per la formazione ospite, vittoriosa il turno scorso contro Uta (3-2), l’obiettivo è continuare a fare punti per scalare la classifica.

In campo stasera anche le oristanesi del girone B. Per Ghilarza e Bosa il fischio di inizio è previsto alle 16. I ghilarzesi se la vedranno contro l’Arzachena, compagine che occupa attualmente le posizioni di centro classifica. L’obiettivo sono i 3 punti per agganciare la zona playout. I bosani, invece, andranno a far visita al San Giorgio Perfugas, squadra che la precede in classifica di soli 3 punti (Bosa a 24, San Giorgio con 27 punti). La formazione allenata da Tore Carboni mira a dare continuità alla vittoria del turno scorso contro l’Atletico Bono (2-1).

