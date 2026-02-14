Per la gara casalinga col Montespaccato Daniele Livieri convoca 23 giocatori. Col rientro di Islam dalla squalifica e di Congiu dall’infermeria, per lo scontro salvezza della 7ª giornata di ritorno di Serie D l’allenatore dell’Olbia può disporre dell’intera rosa con l’eccezione di Furtado, che sconta domani il terzo e ultimo turno di stop.

Un’assenza pesante che non deve, tuttavia, costituire un alibi. Se il punto colto a Sassari nel derby col Latte Dolce può essere considerato un buon risultato, col Montespaccato servirà una vittoria. Dal quartultimo posto dell’Olbia (con 22 punti) in giù, la classifica in zona retrocessione è troppo corta, mentre le prime avversarie alla portata nei playout, ovvero Costa Orientale Sarda e Budoni, distano 7 lunghezze, e la salvezza diretta addirittura 8.

Il successo non può più attendere, a maggior se il Montespaccato, che di punti ne ha 20, arriverà in Gallura a caccia del colpaccio per provare a scavalcare in classifica Ragatzu e soci.

Al Nespoli, con fischio d’inizio alle 14.30, arbitra Benito Saccà della sezione di Messina (assistenti Edoardo Monelli di Busto Arsizio e Antonio Masciello di Ravenna).

I convocati

Portieri: S. Perrone, Testagrossa, Viscovo.

Difensori: Anelli, Buschiazzo, Congiu, Cubeddu, Di Lazzaro, Moretti, M. Perrone, Petrone, Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Islam, Mameli, Saggia, Tomaselli.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Marrazzo, Ragatzu, Santi.

© Riproduzione riservata