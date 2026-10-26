Il Norbello è andato vicino al successo, ma la Supercoppa femminile torna a Castelgoffredo. Con la formula a staffetta sino a 45 punti per set, la sfida è stata appassionante, il Castelgoffredo ha vinto 2-1 (40-45, 45-44, 45-28) ma il Norbello ha avuto due match point nel secondo set, annullati da Stefanova. La squadra del Guilcer, vinto il primo set, sul 44-43 è stata a un passo dalla vittoria ma Tofant è stata rimontata da Stefanova (un’ex). Il Norbello ha ceduto di schianto, Moretti, Kolish e Tofant hanno dato via libera a Stefanova, Arlia e Cicuttini.

Sabato si è concluso il terzo turno della serie A1 maschile con i successi della Marcozzi e del TT Sassari. Clamorosa la vittoria della Marcozzi a Siracusa sul campo della capolista, 3-1, sospinta da Andreas Levenko. L’austriaco ha battuto il bulgaro Krastev e l’iraniano Hodaei, terzo punto di Chandra su Turrini. Rossi ha perso con Hodaei.

Prima vittoria del TT Sassari che battuto 3-1 il Santa Tecla Nulvi con doppietta di Andrea Puppo su Piccolin e Giovannetti, e un punto dell’esordiente senegalese Diaw su Giovannetti. Per Nulvi a segno l’olandese Camara su Cappuccio.

Tra le prime in classifica, Siracusa e Carrara, e le ultime, TT Sassari e Nulvi, ci sono appena tre punti.

© Riproduzione riservata