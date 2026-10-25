Finisce 2-2 nel girone A della Prima categoria la sfida fra l'Himalaya e il San Vito. Le reti: 12' Dell’Oste, 15' Niang, 23' Massessi, 50' Mura con gli ospiti di Angelo Padiglia che sono riusciti a rimontare i due gol iniziali dei locali. Nello stesso girone, l'Azzurra di Monserrato ha vinto il derby col Pirri con un gol di Lorenzo Puddu al 34'. E' stata una gara incerta con tante occasioni da una parte e dall'altra.

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