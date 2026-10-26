Ancora due doppiette, Amsicora e Ferrini fanno l’en plein con le squadre maschili e femminili nella serie A Élite. L’Amsicora domina, ancora a punteggio pieno, i due campionati, la Ferrini ha rimesso in sesto le classifiche portandosi in zone più tranquille.

Serie A Élite maschile

Se l’Amsicora, alla sesta giornata, va in casa della seconda in classifica, la Lazio, e gli rifila sei reti (a uno) è più di un segnale di superiorità. Sei vittorie, cinque punti di vantaggio sul Brà balzato al secondo posto, una media di sei reti a partita, miglior attacco e miglior difesa, il campionato rischia di diventare un continuo aggiornamento delle statistiche.

A Roma la partita era già decisa dopo il primo quarto, con le reti di Bernstein, Giaime Carta su rigore e Atzori, con una fuga da centrocampo e avversari scartati come birilli. Dopo l’intervallo è ripreso l’assedio, ancora Atzori, Bernstein e un altro rigore di Carta. Solo allo scadere la lazio ha segnato su corto.

Meno eclatante ma robusta nella sostanza, la vittoria della Ferrini a Villar Perosa, 2-1 con il Valchisone. Vale il settimo posto e lascia a distanza il terzetto in coda. La squadra di Ezzedin ha colto gli attimi favorevoli. Prima ha colpito un palo con Palmas, poi, nella terza frazione, Sapienza ha fatto tutto da solo beffando la difesa. Sorrentino ha parato tutto ma non il corto di Solera che pareggiato i conti. A un minuto dalla fine, con la difesa a spasso, Palmas ha approfittato del regalo segnando la rete del successo.

L’HT Sardegna consegna la prima vittoria all’HT Bologna, vittorioso 2-0 e scivola all’ultimo posto insieme al Valchisone ed agli stessi emiliani. La squadra urese deve ancora vincere la prima partita.

Serie A Élite femminile

Anche nel massimo campionato femminile l’Amsicora la fa da padrona. In modo meno eclatante ma la sostanza non cambia. Ieri a Ponte Vittorio ha battuto 1-0 l’HP Milano, che condivideva con le campionesse d’Italia il primo posto a punteggio pieno. La coppia si è sciolta dopo un minuto, quando Musci ha sbloccato il risultato. Un vantaggio tenuto sino alla fine, con molta attenzione, tanto che la squadra milanese pur giocando bene non ha mai tirato in porta, e battuto un solo corner corto. L’Amsicora ha avuto le occasioni per raddoppiare ma davanti si fatica a finalizzare. Intanto viaggia in vetta, la seconda, l’HP Milano, è a -3, la Lorenzoni a -5 (sabato lo scontro diretto).

La Ferrini ha preso confidenza con le sestine. Dopo le sei reti alla Tiberina, ne ha segnate altrettante in trasferta, dove ha battuto 6-2 il Potenza Picena balzando al quinto posto.

Lo svantaggio iniziale non ha scoraggiato le cagliaritane, subito il pari con Granatto, il vantaggio con Angioni, e l’allungo di Muccelli su rigore, ancora Angioni e Yannucci. Subita la seconda rete ci ha pensato Granatto a ristabilire le distanze.

Serie A1 maschile

Una doppietta di Ragab ha regalato il successo al Cus Cagliari, 2-1 alla capolista Città del Tricolore. Con questo successo la squadra di Jorge riapre la caccia al terzo posto distante due punti.

La Juvenilia Uras è stata battuta 3-2 dal San Giorgio, a Casale di Scodosia, non bastano le reti di Tocco e Solorza. Anche nel girone B il terzo posto è distante due punti.

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